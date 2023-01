Innviertler starb bei Autounfall im Waldviertel

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl mit seinem Auto in der Gemeinde Langschlag auf einem Güterweg . Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, der Wagen kam ins Schleudern, überschlug sich und prallte in ein Waldstück. Ein 19-jähriger Fahrzeuginsasse aus Altheim (Bez. Braunau) erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Unfalllenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht. Zwei weitere Insassen, 18 (auch er aus Altheim) und 19 Jahre alt, wurden mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Freistadt verbracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online