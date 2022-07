Innviertler Segler kam in Slowenien ums Leben

Das Segeln war seine große Leidenschaft, und er versuchte alles, um sein Segelboot zu retten, das sich bei einem Unwetter im Hafen von Izola in Slowenien vom Kai losgerissen hatte. Doch dabei ist der 74-jährige Josef Höller aus Burgkirchen im Bezirk Braunau auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Wie slowenische Medien unter Berufung auf die Polizei in Koper mitteilten, war der Unfall am Donnerstagabend an der Adriaküste passiert. Im Hafen tobte ein heftiger Sturm. Der erfahrene Skipper war beim Abendessen, als er wahrnahm, dass sein Segelboot in Gefahr war.

Er eilte zum Kai und sprang auf das Boot. Doch durch die starken Wellen wurde der Oberösterreicher ins Wasser geschleudert und daraufhin vom Boot gegen die Felsen gedrückt. Der 74-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen, das lecke Boot ist gesunken. Die Bergungsarbeiten seien im Gange, so die lokalen Behörden.

"Unsere Fahnen wehen auf halbmast", heißt es aus dem Yachtclub Braunau-Simbach (YCBS), dessen Gründungsmitglied "Sepp" Höller gewesen ist. Zudem sei der Innviertler, der auch in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach bekannt und bei der Trachtenmusik sehr beliebt war, der Chef-Ausbildner im Yachtclub gewesen, der den Nachwuchsskippern immer mit Rat und Tat zur Seite stand.

Josef Höller war bis zu seiner Pensionierung Lehrer an der HTL Braunau, wo er für den Werkstattbereich verantwortlich zeichnete. Der 74-Jährige hinterlässt seine Ehefrau und seine beiden erwachsenen Kinder.