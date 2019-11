Innviertler schlief mit Zigarette in der Hand ein und löste Großbrand aus

Ein böses Erwachen gab es für einen 45-Jährigen in der Nacht auf Freitag: Als der Mann gegen zwei Uhr früh munter wurde, stand seine Wohnung in Flammen. Neun Feuerwehren rückten zu dem Großbrand in einem Mehrparteienhaus in Obernberg am Inn (Bezirk Ried) aus.

Der 45-Jährige soll während des Rauchens einer Zigarette in seiner Wohnung im Erdgeschoss eingeschlafen sein. Als der Mann erwachte, stand die Wohnung bereits lichterloh in Flammen, sagte er bei einer ersten Befragung. Der Obernberger konnte zwar noch selbst aus der Wohnung flüchten, musste aber mit Verbrennungen ins Krankenhaus Ried gebracht werden. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch. Der Innviertler musste nach Linz überstellt und in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, ist aber stabil, heißt es aus dem Kepler-Klinikum.

> Video: Mit Zigarette eingeschlafen

Elf Personen gerettet

Die von einem Nachbarn alarmierten Feuerwehren retteten elf weitere Personen aus dem stark verrauchten Gebäude, sagt Jürgen Hell, Bezirksfeuerwehrkommandant von Ried. Versorgt wurden die Bewohner des Hauses durch die Rettung vor Ort. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, bereits nach zwei Stunden rückten die ersten Feuerwehren wieder ab.

Die Wohnung des 45-jährigen Mannes ist vollkommen ausgebrannt, ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Wohnungen konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte aber verhindert werden, sagt Hell. Die acht Feuerwehren aus dem Bezirk wurden auch von Kameraden aus dem deutschen Bad Füssing unterstützt, schildert Thomas Rothner, Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Obernberg.