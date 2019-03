Innviertler rührt die Gastro-Szene auf

Michael Bauböck ist einer der drei Nominierten zum „Sous Chef des Jahres“

Michael Bauböck Bild: privat

Im aktuellen Fallstaff hat das Wiener Vier-Hauben-Restaurant Steirereck im Stadtpark wieder das Maximum von 100 Punkten erreicht. Insgesamt 34 Frauen und Männer zählt dessen Küchenbrigade, die an fünf Tagen pro Woche kulinarische Höchstleistungen erbringt. Einer davon ist der gebürtige Gurtner Michael Bauböck. In den sechs Jahren, die der 29-Jährige bereits im Steirereck als Koch arbeitet, hat er es bis zum Sous Chef gebracht.

Seine kulinarische Kompetenz hat dem Innviertler die Nominierung zum Sous Chef des Jahres, der vom größten deutschsprachigen Gastronomie-Fachmagazin „Rolling Pin“ gekürt wird, eingebracht. „Man hat mir ein E-Mail geschrieben und nachgefragt, ob ich denn am 1. April, wenn die Gewinner in Velden bekanntgegeben werden, Zeit hätte. Erst da habe ich von meiner Nominierung erfahren. Wie es dazu gekommen ist oder wer mich vorgeschlagen hat, weiß ich gar nicht“, sagt Michael Bauböck.

Der Innviertler ist im Gasthof Bauböck in Gurten – als Sandwich-Kind zwischen zwei Schwestern – groß geworden. „Meine Eltern waren hart im Nehmen. Mit drei Kindern sind sie von Anfang an, auch im Urlaub, immer in großartige Restaurants gegangen“, sagt der 29-Jährige, der neben den Eltern seinen aktuellen Chef Heinz Reitbauer als großes Vorbild bezeichnet. „Weil er uns eine Plattform bietet, um uns selbst zu verwirklichen. Und das uneingeschränkt.“

Privat isst Michael Bauböck gerne japanisch und thailändisch. Er beschreibt sich als selbstkritisch, strukturiert, humorvoll und lebt nach dem Motto: „Keine Angst vor Veränderungen. Die Zukunft wird aus Mut gemacht.“ Seine meist knapp bemessene Freizeit verbringt der 29-Jährige am liebsten mit Freundin Viktoria und Freunden. Wo er sich selbst in fünf Jahren sieht? „Am Herd.“

Wer Michael Bauböck bei der Wahl zum Sous Chef des Jahres unterstützen will, kann das unter www.rollingpin.at/awards-oesterreich/voting/sous-chef-des-jahres-at machen. Die Gewinner werden am 1. April in Velden gekürt.

