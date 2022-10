Innviertler Paar besetzte Einfamilienhaus in Bayern

Hausbesetzungen kennt Thomas Brennberger aus der Hauptstadt. In Berlin, sagt der bayerische Polizeibeamte, komme das ja nahezu täglich vor. Aus politischen Gründen wohlgemerkt. „Aber so etwas? Bei uns am Land? Da haben wir auch schön geschaut.“ Bevor Brennberger und seine Kollegen staunen konnten, war aber zunächst ein anderer völlig überrascht.