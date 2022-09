Innviertler Oktoberfest und das Hoffen auf wenig Regen

Nach spätsommerlichem Wetter beim Auftakt des Innviertler Oktoberfestes in Ried am Mittwochnachmittag hat in Oberösterreich mittlerweile der Herbst Einzug gehalten. Im Innviertel will man sich die Feierlaune durch das eher kühle, windige und zeitweise nasse Wetter in den kommenden zwei Tagen nicht verderben lassen. "Wir hatten in den vergangenen Jahren viel Glück mit dem Wetter, heuer ist es leider einmal anders. Die tiefen Temperaturen und der Regen kosten natürlich Besucher. Positiv ist, dass der kulinarische Bereich mit vielen Ständen in der Red-Zac-Arena komplett überdacht ist", sagt Messedirektor Helmut Slezak.

"Es ist einfach zu kalt. Eltern bleiben mit ihren Kindern bei so einem Wetter lieber daheim, dazu kommt auch noch die finanzielle Unsicherheit mit den Preissteigerungen. In Summe sind das sicher nicht die besten Voraussetzungen", sagt der Welser Schausteller Ludwig Rieger, der mit sieben Fahrgeschäften in Ried vertreten ist.

Für das Finale heute und morgen hofft Rieder zumindest auf längere trockene Phasen. "Ein großer Erfolg wird das Volksfest für uns nicht mehr. Wir hoffen, dass wir keinen Verlust schreiben", sagt Rieger.

Positiv ist die Stimmung bei Festwirt Patrick Stützner. "Schon der Donnerstag war ein sehr guter Tag. Danke an die Rieder, die so zahlreich kommen", sagte Stützner. Gestern Abend war das Zelt mit rund 2000 Plätzen voll, Ähnliches ist für heute zu erwarten. "Es gibt viele Tische, die nicht reserviert werden können. Wer also bald kommt, hat sehr gute Chancen auf einen Platz. Es gibt auch einen großen Stehbereich mit Selbstbedienung", sagt der Festwirt. Heute öffnet das Innviertler Oktoberfest um 13 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. (tst)