Innviertler Oktoberfest: In Ried wird gefeiert

2020 fiel das Innviertler Oktoberfest der Corona-Pandemie zum Opfer, umso größer ist die Vorfreude bei den Verantwortlichen der Messe Ried auf den heurigen Herbst. Von Mittwoch, 14. September, bis Sonntag, 18. September, geht das Oktoberfest im Rieder Fachmessezentrum über die Bühne. Die Oberösterreichischen Nachrichten begleiten das beliebte Fest als Medienpartner.

"Wir haben etwas mehr Aussteller als vor vier Jahren. Etliche haben wir noch auf der Warteliste. Uns ist es wichtig, dass wir Qualität anbieten können", sagt Messedirektor Helmut Slezak. Generell würden die Volksfeste heuer sehr gut laufen, dementsprechend positiv sei man gestimmt, so Slezak.

Schausteller Karl Schmelzer-Ziringer ist mit einem 15 Meter hohen "handlichen Riesenrad" im Innviertel vertreten. "Wir werden in Ried immer sehr freundlich aufgenommen. Die Menschen hier verstehen es zu feiern und begegnen uns immer mit großem Respekt", sagt Schmelzer-Ziringer.

Das große Festzelt bietet rund 2000 Besuchern Platz, es gibt auch eine Weinhalle und Barzone. In der Red Zac Arena, einer 3000 Quadratmeter großen überdachten Freifläche, wird an verschiedenen Ständen aufgekocht. "Es gibt heuer auch viele vegetarische und vegane Speisen. Dieser Wunsch wurde – vor allem von den jüngeren Besuchern – bei unseren Umfragen häufig geäußert. Jeder Stand wird auch einen kleinen Gastgarten dabeihaben", sagt Philipp Murauer, Projektleiter des Innviertler Oktoberfests. Der Eintritt ist an allen fünf Tagen frei, kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.