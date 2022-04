Eine Nacht lang wird es im Wiener Rathaus innviertlerisch klingen und schmecken: Für die 119. Auflage des Oberösterreicher-Balls am 21. Mai wurden heuer die Städte Braunau, Ried und Schärding als Partnerregionen ausgewählt. "Das freut uns natürlich alle sehr. Ich bin mir sicher, dass sich die drei Bezirke von ihrer besten Seite präsentieren und wir gemeinsam einen gemütlichen Abend in einem ganz besonderen Ambiente erleben werden", sagt Yvonne Weidenholzer, Bezirkshauptfrau in Ried.