Nur zwei Tagesordnungspunkte sind es, mit denen sich die Mitglieder der Innviertler Künstlergilde (IKG) in der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 30. Oktober zu befassen haben: Bericht über die Schritte in der Causa Manfred "Odin" Wiesinger und Abstimmung über den Antrag auf Ausschluss von Manfred Wiesinger aus der Innviertler Künstlergilde.