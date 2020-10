Innviertler Hirsch "Maxl" riss aus Gehege aus und besuchte die Mozartstadt

In der Brunftzeit dürfte es „Maxl“ in seinem Gehege nicht mehr ausgehalten haben. Bereits am Sonntag war der Hirsch ausgerissen, um sich ein Weibchen zu suchen. Dabei zog das Wildtier weite Kreise und überquerte die Landesgrenze nach Salzburg.

Am Mittwoch trauten Passanten in der Mozartstadt ihren Augen kaum, als sie einen Hirsch in ihrem Stadtgebiet entdeckten. Die Polizei musste ausrücken, um den Geweihträger einzufangen.

Eine Fahndung wurde eingeleitet und die Beamten konnten „Maxl“ im Lehenerpark antreffen. Doch als sich die Beamten näherten, ergriff der Hirsch die Flucht und trabte in Richtung Lehner Brücke. Dort konnte er schließlich eingefangen werden. Es konnte ermittelt werden, dass das Rotwild einem Besitzer im Bezirk Braunau gehört. Dieser machte sich mit einem Anhänger auf den Weg nach Salzburg.

Mit einem Betäubungsschuss wurde „Maxl“ außer Gefecht gesetzt und auf einen Anhänger verbracht, um in sein Gehege zurückgebracht zu werden.

