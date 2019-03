Innviertler flüchtete vor Polizei - mit 2,2 Promille und ohne Führerschein

BRAUNAU. Ein 22-jähriger Alkolenker aus Burgkirchen (Bezirk Braunau) lieferte sich in der Nacht auf Sonntag im Braunauer Stadtgebiet eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen.

Wie die Landespolizeidirektion berichtet, war der Lenker mit 2,2 Promille unterwegs und besitzt keinen Führerschein.

Mitten in der Nacht, um 4.30 Uhr, ging der 22-Jährige bei einer Verkehrskontrolle ins Netz. Die Polizisten nahmen Blickkontakt auf, doch statt anzuhalten, stieg der Lenker aufs Gas und fuhr zum Kreisverkehr Auf der Haiden.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung mit Blaulicht auf, aber auch das wurde von dem jungen Innviertler ignoriert. "Kurz vor dem Kreisverkehr fuhr er extrem dicht auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf und setzte zum Überholen an, was ihm jedoch nicht gelang", so die Polizei.

Erst auf Höhe Auf der Haiden 107 konnte der Lenker gestoppt werden.

