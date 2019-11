Innviertler Brauerei gewinnt Gold für "Europas bestes Zwickl"

Im Rahmen der BrauBeviale in Nürnberg wurden in 67 Kategorien Preise für die besten Biere der Welt verliehen. Am "European Beer Star"-Bewerb nahmen dieses Jahr 47 Länder teil, die 2.483 unterschiedliche Biere präsentierten. Bewertet wurden Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägungen der Biere.

Das Zwickl-Bier der Brauerei Raschhofer konnte die 145-köpfige Jury offenbar beeindrucken und wurde mit einer Goldmedaille in der Kategorie der hellen Kellerbiere ausgezeichnet. „Damit zählt unser Zwicklbier zu den besten Bieren der Welt und darf als bestes Zwickl Europas bezeichnet werden,“ erklären die Brauereichefs Christoph Scheriau und Doris Scheriau-Raschhofer. „Der verdiente Lohn für unseren Braumeister Hans Eder, der kompromisslos an unseren hohen Qualitätsstandards festhält.“ Das besagte Gewinnerbier wird im Innviertel bereits seit 1993 gebraut.

Das Zwickl-Bier der innviertler Brauerei Raschhofer gewann im internationalen Bewerb Gold. Bild: privat

Gold gab es auch für die Otterkringer Brauerei für ihr "Ottakringer Bock"-Bier in der Kategorie "German Style Heller Bock".

Sechs Silbermedaillen für Oberösterreichs Brauereien

Zwei Silbermedaillen kassierte auch die Schärdinger Brauerei Baumgartner für ihr "Baumgartner Export"-Bier in der Kategorie der Festbiere und das "Kapsreiter Landbier hell" in der Kategorie der "European Style Export"-Biere. Die oberösterreichische Brauerei Zipf erhielt ebenfalls gleich zwei Mal Silber. In der Kategorie der hellen Hefeweizenbiere gewinnt ihr Bier "Edelweiss Hefetrüb" und in der Kategorie der antialkoholischen Hefeweizenbiere wird das "Edelweiss Alkoholfrei" der Oberösterreicher prämiert.

Eine weitere Silbermedaille geht nach Aigen-Schlägl an das Unternehmen "Schiffner Bierspezialitäten". In der Kategorie "Beer with alternative Cereals", also mit alternativem Getreide, gewinnt das österreichische Unternehmen mit dem "Schiffner Bio-Dinkelbier". Die Braucommune in Freistadt gewinnt in der Kategorie "Red and Amber Lager" mit dem Bier "Parma Vecchia Amber" Silber und die Brauerei Hofstetten Krammer erhält Bronze in der selbsen Kategorie für ihr "Granitbier".

Auch die Salzburger Brauerei Stiegl räumte beim "European Beer Star" ab. Das "Stiegl-Pils" wurde in der Kategorie "German Style Pilsner" mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Mit 78 Bier-Medaillen gewinnt Deutschland die meisten Auszeichnungen im Bewerb. Platz zwei und drei gehen an Italien und Belgien.