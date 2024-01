Innviertler bezahlte für Vergewaltigungen von Kindern

Der Mann wurde am 22. Jänner 2024 aufgrund einer gerichtlich bewilligten Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried durch Beamte des Landeskriminalamtes festgenommen.

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Braunau steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum von 6. Jänner 2021 bis 10. Februar 2023, über eine Internetplattform mit philippinischen Staatsangehörigen Kontakt aufgenommen zu haben und dann schwere sexuelle Missbrauchshandlungen auf besonders erniedrigende Art und Weise an mehreren minderjähirgen Mädchen begehen ließ.

Für die Missbrauchshandlungen überwies der 58-Jährige Geldbeträge in zweistelliger Euro-Höhe. Eine ausländische Sicherheitsbehörde wurde darauf aufmerksan, in weiterer Folge wurde das Landeskriminalamt Oberösterreich mit den Ermittlungen betraut. Der Mann wurde am 22. Jänner 2024 festgenommen.

Beschuldigter zeigte sich umfassend geständig

Bei der Hausdurchsuchung konnten mehrere Datenträger sichergestellt werden. Die Auswertung der Daten wird noch Zeit beanspruchen. Der 58-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme zu den Vorwürfen umfassend geständig. Außerdem kam es bis zuletzt immer wieder zu Kontaktaufnahmen mit einer Vielzahl von minderjährigen Mädchen mittels unterschiedlichen Chat-Plattformen, wobei er diese dazu anstiftete, sich nackt zu zeigen oder sich selbst zu befriedigen, um sich dadurch sexuell zu erregen.

Der 58-Jährige wurde am 22. Jänner 2024 in die Justizanstalt Ried gebracht, gegen ihn wurde bereits Untersuchungshaft verhängt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper