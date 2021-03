Innviertler bei Sturz mit E-Bike tödlich verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Ried war mit seinem E-Bike auf der Klauskopfstraße, einer Forststraße, unterwegs. Wenige Meter vor der Kreuzung mit der Wölflstraße dürfte er über ein Schlagloch gefahren sein. Die Polizei geht davon aus, dass der Pensionist mit der Vorderbremse zu stark abgebremst hat, sodass er zu Sturz kam. Gegen 16.35 Uhr wurde der Verunglückte von einem Salzburger gefunden. Der 46-Jährige leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Kurze Zeit später traf der Rettungshubschrauber ein. Der Notarzt versuchte den Innviertler wiederzubeleben, leider vergeblich. Um 17.35 Uhr stellte er den Tod des 81-Jährigen fest.

Kopfüber mit Rennrad in Bach gestürzt

Am selben Nachmittag hatte sich im Bezirk Vöcklabruck ein weiterer Radunfall ereignet. Weil er eine Hand vom Lenker seines Rennrads nahm um sich zu schnäuzen, verlor ein 63-Jähriger das Gleichgewicht. Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck stürzte in der Folge samt Rad kopfüber über die Leitplanke in den etwa drei Meter tiefer gelegenen Kienbach. Beim Aufprall gegen grob felsiges Gelände verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Bachbett klettern konnte. Via Handy gelang es ihm jedoch die Rettung zu verständigen. Er wurde ins Klinikum Gmunden eingeliefert.

