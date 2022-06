Innviertler bedrängte mehrere Schüler

Der amtsbekannte 27-Jährige drang am Dienstag in den Mittagsstunden in ein Gymnasium in Braunau ein. Laut Polizei soll er dabei unter Drogen gestanden sein. Er soll versucht haben, Schüler aufs Klo zu zerren. Danach versuchte er, mehrere Kinder zu überreden, ihn in seine Wohnung zu begleiten. Dabei soll er ihnen unter anderem Süßigkeiten versprochen haben. Das Lehrpersonal verständigte die Polizei, der Innviertler wollte daraufhin in seine Wohnung flüchten. Bei der anschließenden Festnahme wurde ein Polizist verletzt.