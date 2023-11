Innviertler (64) auf Heimweg von 3 Männern zusammengeschlagen

Eine 44-Jährige fand ihn um 2.00 Uhr in einem Feld in der Nähe ihres Hauses und alarmierte die Polizei. Der Alkoholisierte war schwer verletzt und wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei am Sonntag.

Auf Feld zusammengebrochen

Der 64-Jährige war erst am Sonntag wieder ansprechbar und gab an, dass er nach einem Lokalbesuch zu Fuß heimging, als drei Männer auf ihn losgingen. Sie hätten ihn geschlagen, getreten und seine Geldbörse verlangt. Als er diese nicht herausgab, schlugen sie erneut auf ihn ein und liefen weg. Der 64-Jährige versuchte noch weiterzugehen, brach aber auf dem Feld zusammen. Die Ermittlungen liefen noch.

