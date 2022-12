Zwölf weitere Assistentinnen

Ordinationsassistentinnen sind in ärztlichen Ordinationen, in Ambulatorien, in Ambulanzen eines Krankenhauses oder in den Gesundheitsabteilungen der Sanitätsbehörde tätig.

Die nächste Ausbildung beginnt im Herbst 2023, dazu finden am 6. Februar und am 20. Juni jeweils von 18 bis 19 Uhr am BFI Ried Informationsabende statt: Infos unter Tel.: 07752/80018-1977.

