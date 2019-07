Zwölf-Stunden-Lauf: CLR Sauwald mit Doppelsieg im Teambewerb

Seit dem Winter bereiteten sich die Läufer des CLR Sauwald intensiv auf den Zwölf-Stunden-Benefizlauf in Prambachkirchen vor. Als Ziel hatten die Innviertler, die mit zwei Teams an den Start gingen, den Sieg im Staffelbewerb ausgegeben. Doch wenige Tage vor der Veranstaltung am 13. Juli mussten die starken Läufer Marcus Reischauer und Alexander Krippner gesundheitsbedingt absagen.

Insgesamt 70 Teams mit je acht Läufern starteten um 6.30 Uhr früh bei starken Regenfällen ins Zwölf-Stunden-Rennen. Von Beginn an dominierten die CLR-Sauwald-Läufer Martin Haas, Fabian Eichinger, Christoph Mühringer, Lukas Oberhauer, Robert Weidinger, Nico Sperl, Paul Pucher und Thomas Orthofer das Geschehen auf dem Asphalt. Auch die Mixed-Mannschaft vom Verein aus St. Roman mit den Läufern Dominik Hutterer, Jonas Koller, Manuela Berer, Jacqueline Kreuzhuber, Maria Parzer, Markus Parzer und Andreas Holzapfel lief ganz vorne mit.

In der Schlussphase des Wettbewerbs mussten die Läufer noch einmal mit sintflutartigen Regenfällen kämpfen. Die Athleten aus dem Sauwald ließen sich dadurch aber nicht mehr irritieren und holten für ihren Verein den ersten und den zweiten Platz. Die männliche Staffel schaffte insgesamt 199 Kilometer, die gemischte Staffel rund 174 Kilometer. Mit Unterstützung der Firmen Cofain und Landmaschinen Kaufmann spendeten die Läufer des CLR Sauwald einen Betrag von 400 Euro für die oberösterreichische Kinderkrebshilfe.