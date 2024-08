SV Schalchen: Zwischen Cup-Erfolg und Liga-Fehlstart

Nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Saison ist der SV Schalchen mit drei Niederlagen aus drei Spielen denkbar schlecht in die neue Spielzeit der Landesliga West gestartet. Selbstvertrauen hat die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner jedoch nun am Dienstag im Braunauer Landescup-Duell gegen die SPG Friedburg/Pöndorf getankt: Gegen den OÖ-Ligisten setzten sich die Schalchner überraschend mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Simon Langgartner in der 59. Minute.

Nun will man auch in der Liga die ersten Punkte einfahren. Derzeit steht der SVS eher überraschend mit null Punkten am 13. Tabellenplatz. „Das ist alles andere als das, was wir uns vor Saisonbeginn vorgestellt haben“, sagt Trainer Pessentheiner. Gründe dafür sieht der langjährige Coach in einer „wackeligen Vorbereitung“, die von urlaubs-und verletzungsbedingten Ausfällen sowie Cupspielen gegen unterklassige Teams geprägt war. „Dadurch haben wir zum Start eigentlich nicht gewusst, wo wir stehen“, sagt Pessentheiner.

Nach dem Erfolg im Landescup steht am Freitag (19.30 Uhr) wieder der Liga-Alltag am Programm. Der USV Neuhofen kommt in die HAI-Arena. Gegen den Aufsteiger – der am vergangenen Wochenende seinen ersten Landesliga-Sieg gegen Sattledt einfahren konnte (2:0) – soll der Fehlstart ausgemerzt werden. „Gerade in unserer Situation wird dieses Spiel natürlich alles andere als ein Selbstläufer. Neuhofen ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Das sollte uns liegen. Wir werden uns aber hauptsächlich auf uns und unsere Aufgaben konzentrieren. Wir wollen und müssen anschreiben“, stellt der Schalchen-Coach klar.

Ein Ziel, das sich die noch punktelose SPG Schärding im morgigen Heimspiel (19 Uhr) gegen Peuerbach ebenfalls gesetzt hat. Nach dem Total-Umbruch im Sommer kassierten die Schärdinger zuletzt in Pettenbach die nächste Pleite. Die Aufgabe gegen Peuerbach wird ungleich leichter, denn die Hausruckviertler haben mit neun Punkten bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen. Ebenfalls noch ungeschlagen ist der FC Andorf, der am Samstag (17 Uhr) mit Pettenbach einen echten Gradmesser im Kampf um die Spitzenplätze im heimischen Stadion empfängt.

"Musst mit 100 Prozent performen"

Nach der Cup-Pleite in Schalchen ist indes die SPG Friedburg/Pöndorf auf Wiedergutmachung aus. Nach einem starken Saisonstart mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen in der Meisterschaft und zwei souveränen Erfolgen im Landescup davor, musste die SPG in Schalchen den ersten Dämpfer in der noch jungen Spielzeit hinnehmen. Im Heimspiel gegen Perg am Samstag (16 Uhr) wil man eine Reaktion zeigen. „In dieser engen Liga bist du gezwungen, von Woche zu Woche mit 100 Prozent zu performen. Sonst wird es sehr schwer“, sagt Öbster. Gegen die Mühlviertler, die nach drei Spielen eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen haben, sind die Friedburger saisonübergreifend seit vier Duellen ungeschlagen. Diese Serie möchte man bestenfalls auch am Wochenende fortsetzen und im Spitzenfeld der OÖ-Liga bleiben.

Punktgleich mit Friedburg befindet sich dort auch der zweite Innviertler OÖ-Ligist Ostermiething, derzeit auf Rang fünf. Am Samstag (17 Uhr) gastiert der UFC bei Titelkandidat Dietach. Auf ungewohntem Terrain, nämlich auf Kunstrasen, erwartet die Ostermiethinger dort eine schwere Auswärtspartie. Zumal sich die starke Dietacher Offensive zuletzt beim 5:1-Auswärtssieg in Bad Ischl warm geschossen hat

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schalchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.