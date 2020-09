Zwillingsschwestern mit Duell um Staatsmeistertitel

Gleich mehrere Titel konnten junge Sportlerinnen der IGLA longlife zuletzt bei Staatsmeisterschaften abräumen. In der Kategorie U18 überraschte Christina Gangl aus Sigharting. Die Athletin steigerte sich im Speerwurf von 39 auf 44,57 Meter und schaffte damit den Titel.

Christina musste in diesem Bewerb gegen um bis zu drei Jahre ältere Werferinnen antreten. "Ich habe mich schon beim Einwerfen super gefühlt. Besonders motiviert hat mich auch, dass Pati Madl mich an diesem Tag gecoacht hat, die am Vortag die U23-Klasse im Speerwurf gewonnen hat."

In Topform befinden sich auch die "Danner-Zwillinge" aus Weibern: Agnes siegte über 800 Meter vor ihrer Zwillingsschwester Ida. Letztere schaffte auch Silber über 1500 Meter.

Doppel-Gold für Ina Huemer

Ina Huemer aus Taiskirchen siegte in der Kategorie U23 über 100 und 200 Meter. "Über die 100 Meter hatte ich für meine Verhältnisse einen guten Start, musste aber bis zum Schluss um den Titel kämpfen."

Patricia Madl aus Diersbach holte im Speerwurf mit ihrer Saisonbestleistung von 50,40 Metern den Sieg. "Ich wusste, dass ich die 50 heuer noch drauf habe und bin happy, dass dies genau bei den Staatsmeisterschaften geklappt hat. Der Titel zum Abschluss der Saison ist natürlich eine große Motivation für die nächste Saison, in der die U23-EM in Norwegen am Programm steht." Die beim Bewerb zusätzlich errungene Bronzemedaille im Diskus sei eine schöne Draufgabe. "Die Weite von 39,55 Metern bedeutet außerdem neue persönliche Bestleistung für mich."