Zwillinge sollen die Vorzüge der Region kennenlernen

Ein erstes Zwillingstreffen in kleinerem Rahmen gab es bereits bei der gestrigen Pressekonferenz in Braunau.

"Man spürt eine sehr starke Verbundenheit. Wir verstehen uns blind und streiten so gut wie nie. Wenn wir einmal eine Meinungsverschiedenheit haben, ist das nach wenigen Minuten wieder ausgeredet", sagen Sylvia und Sonja Zach aus dem bayerischen Töging am Inn. Das Zwillingspaar wird beim großen internationalen Zwillingstreffen in Braunau und Umgebung Anfang Juni mit dabei sein.