Am 21. März 2023 wurde in Ried die Billa-Filiale in der Goethestraße geschlossen. Auf OÖN-Anfrage hieß es von einer Unternehmenssprecherin damals, dass ein zweiter Billa-Plus-Markt in Ried geplant sei. "Hier steht noch kein Eröffnungsdatum fest, der Markt wird voraussichtlich 2024 eröffnet", sagte die Sprecherin.