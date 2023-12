Z’Weihnachten den richtigen Ton treffen

Die Geschwister spielen unterschiedliche Musikinstrumente, die Mama oder der Papa haben vor Jahren ein ganz anderes gelernt, aber auch Oma oder Opa wollen zum Instrument greifen und alle wollen sie zu Weihnachten gemeinsam musizieren. Damit diese Absicht nicht, wie viel zu oft, an den passenden Noten scheitert, hat sich Franz Zaunschirm dazu entschlossen, die Noten für fünf bekannte Weihnachtslieder für insgesamt mehr als 30 verschiedene Instrumente zur Verfügung zu stellen. Der Komponist und Universitätsprofessor am Mozarteum in Salzburg wohnt in St. Pantaleon und liebt Weihnachtslieder. "Schon in meiner Jugendzeit hat mich die Adventzeit fasziniert: Orgel spielen, Turmblasen, Advent- und Weihnachtslieder singen nehmen noch heute einen festen Platz in meinem Leben ein", sagt er. Mehr als 300 Spezial-Bearbeitungen für Flöten, Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Hörner, Posaunen und sogar für Tuba-Ensemble hat er bereits veröffentlicht. Die speziell für die Advent- und Weihnachtszeit ausgesuchten Lieder sollen für das jeweilige Instrument leicht spielbar sein. Das sei nicht nur für junge, sondern vor allem auch für ältere Menschen, die allein sind und wieder zu einem Instrument greifen wollen, sehr wichtig.

Fündig werden Musikbegeisterte online untereinfachenoten.at

