Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

MOOSBACH. Zwei Pkw sind Freitagabend im Bezirk Braunau auf der Mauerkirchener Landesstraße kollidiert. Der Unfall forderte zwei Verletzte.

Bild: Daniel Scharinger

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr um 23:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Mauerkirchener Landesstraße. In der Ortschaft Matzelsberg geriet er mit seinem Wagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen das Auto eines entgegenkommenden 45-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Beide Fahrzeuglenker wurden nach der Erstversorgung von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

