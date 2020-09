Zwei Verletzte: Autos landeten nach Frontalcrash in Maisfeld

Eine 51-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr mit ihrem Wagen kurz nach Mittag Richtung Burgkirchen. Gleichzeitig lenkte eine 62-jährige Serbin aus dem Bezirk Braunau ihren Wagen in die Gegenrichtung. Im Ortschaftsbereich von Albrechtsberg kam es in einer leichten Kurve aus noch ungeklärter Ursache zur frontalen Kollision. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und landeten in einem Maisfeld. Das Auto der 51-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die beiden Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.