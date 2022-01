Zwei Teenager verletzt, zwei Autos kaputt, Lkw-Lenker fuhr weiter

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr auf der B147, der Braunauer Landesstraße, in der Gemeinde Helpfau-Uttendorf. Ein 17-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto von Uttendorf kommend in Richtung Burgkirchen. Am Beifahrersitz saß seine 14-jährige Schwester. Beide Schüler aus dem Bezirk Braunau waren auf dem Weg zur Schule, als der vor ihnen fahrende Lkw-Lenker seinen Lastwagen aus unbekannter Ursache auf Stillstand abbremste. Danach fuhr der Lkw-Lenker weiter.

Der 17-jährige leitete eine Vollbremsung ein. Der hinter ihm nachkommende 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Braunau konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem vorderen Pkw auf. Der 17-Jährige und seine 14-jährige Schwester wurden dadurch unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verletzten von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.