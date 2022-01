Zwei starke Typen  Ehrgeizig, aber wie Feuer und Wasser

Zwei kleine Burschen in einer großen Halle. So haben sich Florian Reisecker (29, Union Lochen) und Patrick Dürnberger (28, WSV/ATSV Ranshofen) vor mehr als 20 Jahren bei ihrem ersten Gewichtheber-Training in Ranshofen kennengelernt. Ebenso lange bestimmt ein bis heute andauernder Konkurrenzkampf ihre Beziehung. Dieser begann bereits bei den ersten Schülermeisterschaften und erreichte 2018 seinen bisherigen Höhepunkt: Bei den Staatsmeisterschaften im Gewichtheben in Braunau – dem "Battle des Jahres". Dort gingen die beiden Lokalmatadore in derselben Gewichtsklasse an den Start. Für beide ein Ereignis, das bis heute nachwirkt. "Die Luft in der Halle hat gebrannt. Es ging hin und her und am Ende hatte ich es selbst in der Hand, aber mein letzter Versuch war zu ambitioniert", erinnert sich Dürnberger, der damals zwar das Stoßen für sich entscheiden konnte, sich aber im Reißen und der Zweikampfwertung seinem ewigen Rivalen beugen musste.

Anders und doch gleich

In puncto Ehrgeiz (Reisecker: "Wir haben uns nie etwas geschenkt") und Ziele stehen sich die beiden Sportler in nichts nach. Doch ihre Herangehensweisen, um diese zu erreichen, könnten kaum unterschiedlicher sein. Während Florian Reisecker penibel auf seine Ernährung achtet, nimmt Patrick Dürnberger die Sache etwas lockerer. "Das Leben muss auch Spaß machen", ist der 28-Jährige, der an der FH Salzburg gerade seinen Master in Betriebswirtschaft macht, überzeugt. Große Unterschiede gibt es auch in der Traingsweise. Reisecker setzt auf viele Wiederholungen mit etwas leichteren Gewichten, Dürnberger konzentriert sich mehr auf Spitzenwerte. Ungeachtet aller Gegensätze haben beide Erfolg und immer wieder mit starken Leistungen und Titel aufhorchen lassen.

2022 werden die Kontrahenten samt ihrer Vereine die Kräfte bündeln. Sie bilden in der neuen Saison die Wettkampfgemeinschaft (WKG) Innviertel Lochen/Ranshofen. Mit den zwei Innviertlern und einigen Verstärkungen (darunter der gebürtige Ranshofner Jakob Maislinger und Olympia-Starterin Sarah Fischer) will die neu gegründete WKG die Bundesliga ordentlich aufmischen. Für Florian Reisecker ist das neben seiner Verpflichtung beim deutschen Bundesligisten TB 03 Roding ein Hauptgrund, um im Training weiterhin Woche für Woche zwischen 40 und 45 Tonnen Gewicht zu bewegen. "Man muss als Leistungssportler natürlich auf vieles verzichten, aber bisher habe ich nichts bereut. Jetzt will ich es noch einmal wissen und schauen, was in meinem Körper noch drinsteckt. Trotzdem freue ich mich darauf, in absehbarer Zeit ein normales Leben zu führen", sagt der 29-Jährige. Ein Leben ohne Sport werde es für ihn aber nie geben.

Chancen beim Schopf packen

Auch für Patrick Dürnberger spielen der Sport und die damit verbundenen Ziele eine gewichtige Rolle. Nachdem er mit seinem Verein Ranshofen 2021 ganz schön einstecken musste – die Innviertler belegten in der Bundesliga den letzten Platz – soll es heuer anders laufen. "Ich habe das schon ein paar Mal durchgerechnet. Wenn alle fit bleiben und ihr Potential ausschöpfen, dann ist ein Platz in den Top-Drei durchaus realistisch. Sollte sich die Chance auf mehr ergeben, dann werden wir auch die nicht auslassen", sagt Dürnberger, und spielt damit auf den Titel an. "Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Wenn ich mich nicht irre, wurde Ranshofen zuletzt in den 1960er-Jahren Meister. Und auch bei Lochen ist es schon viele Jahre her. Daher werden wir alles geben, um das zu ändern. Wir wollen ganz Österreich zeigen, was das Innviertel draufhat", gibt sich der 28-Jährige kämpferisch.

Nichts ist unmöglich

Um beim Bundesligastart Mitte März topfit zu sein, werden die beiden Sportler in den kommenden Wochen – ab und zu auch bei gemeinsamen Trainingseinheiten – tausende Kilos bewegen und sich mächtig schinden. Beide mit dem Ziel, sich zu pushen und so noch das eine oder andere Kilogramm mehr herauszuquetschen. "Wir werden den Konkurrenzkampf dazu nutzen, uns gegenseitig anzuspornen. Im Grunde sind wir beide extreme Typen. Für uns gibt es nur Vollgas. Das wollen wir heuer gemeinsam einsetzen, um das scheinbar Unmögliche vielleicht doch zu schaffen", sagt Reisecker.