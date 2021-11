Zwei Stadtvertretungen angelobt, Mattighofen wegen Corona verschoben

ALTHEIM/BRAUNAU. Nun ist es amtlich: In Altheim wurde Harald Huber (FP) von Bezirkshauptmann Gerald Kronberger zum Bürgermeister angelobt. Damit brechen in der jungen Stadt neue Zeiten an, denn erstmals liegt Kommunalpolitik in den hauptverantwortlichen Händen der Freiheitlichen. Auch in Braunau wurde bei der konstituierenden Sitzung die Stadtvertretung angelobt (siehe unten). In Mattighofen musste diese aufgrund mehrerer Coronaerkrankungen auf Montag (15. November, 18 Uhr, Stadtsaal) verschoben werden.

In der Rudolf-Wimmer-Halle wurden am Donnerstag auch die Stadträte und Gemeinderäte von FP, VP, SP und der neuen Partei MFG angelobt. Mit Barbara Huber (FP) bekommt Altheim eine Vizebürgermeisterin, zweiter Vizebürgermeister ist Günter Steinhögl (VP). In den Stadtrat ziehen neben Bürgermeister, Vizebürgermeisterin und Vizebürgermeister Monika Wintersteiger (VP), Rudolf Gollhammer (SP), Katrin Schlüsslbauer (FP) und Kristof Jodlbauer (FP) ein. Es gibt insgesamt 25 Mandate, die Mehrheit hält die FP mit elf. Die übrige Stimmenverteilung im Gemeinderat sieht folgendermaßen aus: ÖVP 8, SPÖ 5 und MFG 1. Es gibt acht Ausschüsse mit je sieben Mitgliedern. Die FP hat mit vier Sitzen (ausgenommen Prüfungsausschuss) die Mehrheit, die ÖVP ist mit zwei, die SP mit einem Mitglied vertreten.

Stadtrat in Braunau: unten v.l.: Gerhard Haberfellner (FP), Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP), Vizebürgermeister Wolfgang Grabner-Sittenthaler (SP), Martina Schäfer (SP), Josef Knauseder (VP); oben v.l.: Bezirkshauptmann Gerald Kronberger, Hubert Esterbauer (FP), Vizebürgermeister Marco Baccili (VP), Eva Gaisbauer (VP), Günter Winterstätter (Grüne) (Stadtamt)

Zwei neue Vize in Braunau

Vor den Augen vieler Zuschauer konstituierte sich kürzlich auch der neue Braunauer Gemeinderat. Bezirkshauptmann Gerald Kronberger lobte zudem unter anderem den wiedergewählten VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher sowie Braunaus zwei neue Vizebürgermeister an. Der erst 27-Jährige Marco Baccili, früher VP-Fraktionsobmann, ist der erste Vizebürgermeister. Das Amt des zweiten Vize bekleidet ab sofort Wolfgang Grabner-Sittenthaler, SP-Bürgermeisterkandidat bei der Wahl.

Der große Wahlsieger – das VP-Team Waidbacher – besetzt künftig 16 Mandate im Gemeinderat, acht die SP, sieben die FP und sechs die Grünen. In den Stadtrat ziehen neben Waidbacher, Baccili (beide VP) und Grabner-Sittenthaler (SP) auch Josef Knauseder, Eva Gaisbauer (beide VP) sowie Martina Schäfer (SP), Gerhard Haberfellner und Hubert Esterbauer (beide FP) und Günter Winterstätter (Grüne) ein.

Neun Ausschüsse wurden gebildet, die Sitze wurden so verteilt: vier für die VP, jeweils zwei für SP und FP und einer für die Grünen. Die meisten Ausschussobmänner stellt naturgemäß die VP, Planungs-, Verkehrs-, Bau- und Umweltausschuss sowie der Prüfungsausschuss bleiben hingegen in den Händen von Grabner-Sittenthaler, Hubert Esterbauer, Manuel Parfant und Manfred Hackl (mehr siehe Infokasten). Hackl (Grüne) zieht über ein VP-Mandat auch in den Gemeindeverband Industriepark Braunau-Neukirchen ein. Diesen beschäftigt derzeit die umstrittene Flächenwidmung im Lachforst.