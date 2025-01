Serie "Übernehmerinnen": Zwei Schwestern steuern gemeinsam eine Fahrschule

Christina (links) und Julia Burgstaller führen die Fahrschule in vierter Generation.

Den OÖN erzählen sie, wie sie die Fahrschule sicher in die Zukunft steuern und, dass selbst Coco Chanel kein Leiberl gegen den Familienbetrieb hatte. Ein Familienunternehmen ist – wie der Name sagt – Teil der Familie und das prägt von Kindesbeinen an. Diese innere Verbundenheit mit diesem weiteren "Familienmitglied" verspürten auch Christina und Julia seit eh und je. Beide haben zunächst eine andere Richtung eingeschlagen, Christina studierte Psychologie, kehrte allerdings früher