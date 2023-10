Verkehrsunfall in Burgkirchen: Bürgermeister von Neukirchen beteiligt

Vier Feuerwehren mit mehr als 30 Kameraden rückten heute morgen zu einem Einsatz in Burgkirchen (Bezirk Braunau) aus, wo sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte. Eine 39-jährige indische Staatsbürgerin und ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Braunau sind auf der B156 frontal zusammengestoßen. Der Aufprall war so enorm, dass sowohl die 39-Jährige als auch der 55-Jährige schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden mussten. Die Inderin musste zuvor mit einem hydraulischem Bergegerät von der Feuerwehr befreit werden. Laut OÖN-Informationen handelt es sich bei dem 55-Jährigen um Johann Prillhofer, Bürgermeister von Neukirchen an der Enknach. Er wird aktuell stationär im Krankenhaus Ried behandelt. Der Patient befinde sich in einem stabilen Zustand, teilte das Krankenhaus am Donnerstagvormittag auf OÖN-Anfrage mit.

