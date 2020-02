Zwei politische Veranstaltungen am Aschermittwoch

Der politische Aschermittwoch in Ried hat für die FP eine lange Tradition. Am 26. Februar treffen sich die Freiheitlichen zum bereits 29. Mal in der Rieder Jahnturnhalle. Erstmals seit vielen Jahren wird der Hauptredner nicht Heinz-Christian Strache heißen – Grund dafür ist die Ibiza-Affäre. Während Strache in der Wiener Prater Alm für die neu gegründete Partei DAÖ (Die Allianz für Österreich) auftreten wird, feiert FP-Bundesparteiobmann Norbert Hofer in Ried seine Premiere als Hauptredner. Auch Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner wird zu Gast sein, Beginn ist um 19 Uhr.

Zu einer "Gegenveranstaltung" unter dem Motto "Rockin for Human Rights" lädt die Initiative "Innviertel, Plattform für eine offene und tolerante Gesellschaft" am selben Tag ein.

Mitveranstalter sind die Grünen Ried, die Jungen Grünen Oberösterreich, die SP Ried, Heimat ohne Hass und Vöcklabruck gegen Rechts. Los geht es um 17 Uhr mit einem Empfang beim Hauptbahnhof Ried. Unter anderem werden "Omas gegen rechts" und der langjährige Grünen-Nationalratsabgeordnete Karl Öllinger, der im Innviertel aufgewachsen ist, eine Rede halten. (tst)