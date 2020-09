Zwei Minuten fehlten Gurten zur Cupsensation

Der aufopferungsvolle Kampf der Union Gurten in der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups wurde nicht belohnt. In den letzten Minuten dieses hochdramatischen Spiels zog der Bundesligist noch gekonnt den Kopf aus der Schlinge und ging als äußerst glücklicher 3:1-Sieger vom Platz.

Gurten ging mit viel Selbstvertrauen in das Spiel, in den ersten 45 Minuten kam der Bundesligist zu keiner nennenswerten Torchance. Bereits in der zehnten Spielminute blieb den Gurtner Fans der Torjubel im Hals stecken, als Kapitän Thomas Reiter nach einem Zirnitzer-Freistoß nur ganz knapp scheiterte. In der 27. Minute strich ein Zirnitzer-Schuss nur Zentimeter über das Lattenkreuz. Die Gurtner Defensive stand sehr gut und es gelang dem Regionalligisten immer wieder, den Bundesligaklub mit schnellen Vorstößen vor Probleme zu stellen. Die zweite Spielhälfte begann dann mit einem Knalleffekt: Gurtens Torhüter Felix Wimmer kam bei einem Zweikampf zu spät und flog mit Rot vom Platz. Ersatztorhüter Jan Kolb feierte bei Gurten Premiere und machte seine Sache ausgezeichnet. Altach roch jetzt die Chance, trotzdem ging Gurten in der 57. Minute mit einem Weitschuss von Rene Kienberger in Führung. Danach traten die Corona-Vorschriften kurz außer Kraft: Die Tribüne stand auf und sang "Steht auf, wenn ihr Gurtner seid". Altach verschärfte noch einmal den Druck und das Tempo und wurde von Minute zu Minute stärker. in der 75. Minute rettete Jan Kolb mit einer Traumparade die 1:0-Führung von Gurten: Er parierte eine 100-prozentige Chance der Gäste aus fünf Metern Entfernung.

Eine Minute vor dem Spielende wurde es für Gurten so richtig bitter. Altachs Joker Philipp Netzer erzielte den Ausgleich. Als sich die Besucher schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, gab es dann noch einen Doppelschlag von Altach: Den Knock-out versetzte den Gurtnern dann der frühere Schalke-Stürmer Chinedu Obasi in der 90. Minute, Manfred Fischer bescherte dem Bundesligisten dann in der 93. Minute endgültig den Aufstieg. Fazit: Dank der späten Tore wendete Altach eine Blamage in Gurten gerade noch ab.

Gurten gastiert morgen in Ried

Zeit zum Verschnaufen bleibt der Truppe von Coach Peter Madritsch nur wenig. Am morgigen Samstag steigt um 16 Uhr in der Rieder Josko-Arena das Regionalliga-Derby gegen die Jungen Wikinger. 750 Fans sind zugelassen. Karten um je zehn Euro sind bei den Kassen Ost und Süd erhältlich, ermäßigte Tickets kosten acht Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at