Zwei Mal Silber für junge Faustballer aus Höhnhart

HÖHNHART. Bei den Staatsmeisterschaften musste sich die U16 aus Höhnhart unglücklich mit 1:2 geschlagen geben.

Die U12 aus Höhnhart holte in Wien den Vize-Staatsmeistertitel. Bild: SC Höhnhart

Die Höhnharter Nachwuchs-Faustballer haben einmal mehr bestätigt, dass sie zu den besten in ganz Österreich gehören. Bei den Staatsmeisterschaften in Wien-Favoriten holte sowohl die U12- als auch die U16-Mannschaft die Silbermedaille. Die U12 startete eindrucksvoll ins Turnier und feierte souveräne 2:0-Siege gegen Schwanenstadt, Böheimkirchen, Laa/Thaya und Frohnleiten. Im Halbfinale setzten sich Valentin Ridler, Simon Reichinger, Lukas Burgstaller, Florian Traußnig, Stefan Lungu und Maximilian Gramiller gegen Perchtoldsdorf knapp mit 11:9 und 12:10 durch. Im Finale konnten die Innviertler nicht an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen und verloren gegen Freistadt mit 0:2.

Die Höhnharter U16 holte in der Vorrunde vier Siege und musste sich nur Drösing geschlagen geben. Im Halbfinale bezwangen Niclas Mühlbacher, Thomas Neuländtner, Simon Perberschlager, Julian Schmeitzl, Maximilian Kirsch, Kevin Wiesner, Felix Ridler und Gabriel Kolb den Dauerrivalen aus Freistadt sicher mit 2:0. Das Finale war dann äußerst umkämpft.

Am Ende musste sich Höhnhart dem neuen Staatsmeister aus Drösing unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. "Wir können dennoch sehr stolz auf die Burschen sein, sie haben ein tolles Turnier gespielt", freute sich Trainer Thomas Augustin.

Am Wochenende hat noch die U14-Mannschaft des SC Höhnhart die Chance auf eine Medaille bei den Staatsmeisterschaften in Schwanenstadt. "Eine dritte Medaille wäre der bisher größte Erfolg für den Höhnharter Nachwuchs bei den Bundesmeisterschaften", sagt Sektionsleiter Lukas Diermair.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema