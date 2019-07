Zwei Mädchen stürzten mit Fahrrädern

Eine Zwölfjährige aus dem Bezirk Schärding fuhr Dienstag mit ihrem Mountainbike auf dem Güterweg Pramau Richtung Taufkirchen an der Pram. Ihre 13-jährige Freundin, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, fuhr mit ihrem Mountainbike dahinter. In Igling bremste die Zwölfjährige gegen 18:10 Uhr in einer Rechtskurve, wodurch ihre Freundin mit ihrem Rad auffuhr. Beide Radfahrerinnen stürztem und wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Schärding gebracht.

