Zwei Krippenwege durch St. Martin in der Adventzeit

Manfred Hirner hat diese Krippe gestaltet, die in St. Martin zu sehen ist.

Ausgehend vom festlich geschmückten Ortsplatz mit beleuchteten Bäumen über das Adventfenster bei der Landesmusikschule bis hin zur Krippe mit lebensgroßen, handgeschnitzten Figuren können Interessierte zum zweiten Mal zwei Krippenwege erkunden. Einer führt sie vom Diesseits ins Jenseits, der andere durch den Kuchelgarten zur Hofbauerweihersiedlung. Insgesamt präsentieren 35 unterschiedlichste Krippenmodelle von heimischen und regionalen Krippenbauern eine große Vielfalt, besonders in der stimmungsvollen Beleuchtung am Abend.

Orientierung bieten aufgelegte Folder, die auch über einen QR-Code zum Download bereitstehen. Die Krippen sind vom ersten Adventwochenende bis zum heiligen Dreikönigstag zu bewundern. An den Wochenenden sowie am 8. Dezember betreiben Vereine ab 16 Uhr einen Glühweinstand. Eröffnung des Krippenweges ist am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr, musikalisch gestaltet von der Musikmittelschule und der Marktmusik.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper