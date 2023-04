Zwei Kicker und ihr königliches Erlebnis

Was Klemens Kobleder (Mettmach) und Lukas Kuttner (Eitzing) in den Osterferien erlebt haben, ist der Traum aller jungen Fußballer. Sie durften auf Einladung der Fundación Real Madrid Clinics an einem Turnier in der spanischen Hauptstadt teilnehmen. Dort mauserten sie sich mit ihrer Mannschaft „Team Dach“ vom Außenseiter zum Favoriten, feierten zahlreiche Siege, tankten Selbstvertrauen, trafen Weltstar Iker Casillas, waren beim 6:0-Sieg von Real Madrid gegen Valladolid im Stadion und