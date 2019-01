Zwei junge Lochner haben ein Herz für Rost und Edelstahl

LOCHEN. Dekoartikel mit rostiger Ausführung sind die Spezialität von den Cousins Kobler.

Christoph Kobler und Jürgen Kobler mit ihren Metallobjekten Bild:

Vor vielen Häusern in Lochen sieht man derzeit Metallherzen, teils in Spiegeloptik und vorwiegend in rostiger Ausführung. Dekoriert mit Holzscheiten, Kugeln und Blumentöpfen sind sie das gewisse Etwas vor den Haustüren. Christoph und Jürgen Kobler haben mit der dekorativen Herzen-Fertigung alle Hände voll zu tun. "Die Idee Metallherzen herzustellen, ist uns beim Ausgehen gekommen", erzählt Jürgen Kobler. Gemeinsam mit seinem Cousin Christoph Kobler war er auf der Suche nach originellen Weihnachtsgeschenken für die Verwandtschaft. Der gelernte Schlosser und mittlerweile auch Maschinenbaumeister Christoph zeichnete zuerst die Metallherzen, schnitt diese zu und fertigte die ersten rostigen Herzen als Weihnachtsgeschenk. "Die Geschenke kamen sehr gut an und bald wollten auch Freunde und Bekannte unsere Deko-Herzen haben", freut sich Christoph.

Liefern bis nach Hamburg

Im April – kurz vor dem Muttertag – machten sich die Cousins mit ihrer Firma "Kobler Metallherzen" selbständig. Mittlerweile fertigen sie Metallherzen für Geburtstagsgeschenke oder für Hochzeiten mit Namen, Datum und Ringe an. Durch den Onlineshop kommen die Metallobjekte sogar bis nach Hamburg. Für eine Schirmbar in Schladming fertigten sie ein 1,20 Meter großes Herz mit Schriftzug an. "Wir haben schon etliche rostige Schilder für Firmen gefertigt. Ein Mann aus Kärnten hat bei uns sogar einen rostigen Brunnenring geordert", erzählt Jürgen. Für Weihnachten produzierten die beiden Lochner Kerzen aus Metallrohr mit verschiedenen ausgeschnittenen Weihnachtsmotiven. "Durch die Rundung ist es eine Herausforderung, die Motive in den passenden Proportionen zu zeichnen", erklärt der 23-jährige Christoph.

Wie wird das Metall rostig?

Die metallenen Deko-Objekte gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen und für Sonderwünsche haben die beiden Jungunternehmer, die nebenbei noch Vollzeit bei Firmen in der Umgebung beschäftigt sind, immer ein offenes Ohr. Aber wie wird das Metall rostig gemacht? "Das ist das Schwierige", gesteht der Software-entwickler Jürgen und ergänzt: "Zuerst muss das Metall mit einem Putzmittel fettfrei gemacht werden. Danach wird es mehrmalig mit Salzwasser bestrichen. Im Sommer geht es schneller, im Winter kann die Rostbehandlung schon 14 Tage dauern." Lässt man das Metallobjekt einfach im Freien alleine rosten, dann wird der Rost ungleichmäßig, fleckig oder streifenförmig und sieht nicht gut aus. Während Christoph für das Zeichnen und Zuschneiden der Objekte zuständig ist sowie für die Logistik und das Versenden, kümmert sich Jürgen Kobler neben dem Fertigen um die Buchhaltung und das Online-Marketing. Ideen für zukünftige Metallobjekte sind schon im Entstehen. Eine Pflanzensäule mit ausgeschnittenen Motiven und Pflanzschale haben die beiden bereits gestaltet. Besonders freuen sich die Cousins aus Oberweißau über die vielen originell dekorierten Metallherzen, die in ihrer Heimatgemeinde bereits ein Zuhause gefunden haben.

