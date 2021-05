Zwei junge Innviertlerinnen bei Mofa-Unfall schwer verletzt

Die 16-jährige Mofalenkerin und ihre 17-jährige Mitfahrerin wurden am Sonntagabend bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Münzkirchen (Bezirk Schärding) schwer verletzt. Sie wollten auf einer Kreuzung der L 1165 nach links abbiegen und dürften dabei das Vorrangzeichen missachtet haben. Das Zweirad wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst.

Die beiden Mädchen wurden zuerst gegen das Auto und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwerstern nach Ried im Innkreis gebracht. Die Autolenkerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei am Montag mit.