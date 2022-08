Zwei junge Innviertler bei Autounfall verletzt

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit einem ebenfalls 19-jährigen Beifahrer von Weng im Innkreis kommend Richtung Treubach. Dann kam er von der geraden Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung in den angrenzenden Wald. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, schlug der Beifahrer die Fensterscheibe ein. So konnte er aus dem Auto klettern. Die Einsatzkräfte wurden von einer zufällig vorbeifahrenden Radfahrerin sofort verständigt. Die Feuerwehr befreite den verletzen Lenker aus dem Unfallwrack. Der Notarzt versorgte die beiden jungen Männer, danach wurden der Lenker und der leicht verletzte Beifahrer ins Krankenhaus Ried gebracht.