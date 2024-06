Zwei "junge Eisen" geben beim Musikverein Sigharting den Ton an

Mehr als 6000 Besucher und rund 70 Musikkapellen aus Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Bayern werden von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, in Sigharting zu Gast sein. Beeindruckende Zahlen, die die 900-Seelen-Gemeinde an diesem Wochenende in einen positiven Ausnahmezustand versetzen werden. Der Grund: Der Musikverein Sigharting veranstaltet an diesem Wochenende mit dem Bezirksmusikfest eine der größten Veranstaltungen in der Region.