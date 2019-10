In weniger als zwei Jahren finden im Herbst 2021 die nächsten Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Oberösterreich statt. Nach vier Jahren der jeweiligen Wahlperiode können die Bürgermeister im jeweiligen Gemeinderat gewählt werden. In den kommenden Monaten wird es auch im Innviertel zu dem einen oder anderen Wechsel an der Ortsspitze kommen. Vor allem im Bezirk Schärding ist viel in Bewegung. Wir haben uns bei den Parteien im Innviertel umgehört.