Zwei Insassen bei Unfall auf A8 aus Pkw geschleudert

Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntag gegen acht Uhr morgens auf der A8 in Fahrtrichtung Suben. Ein Pkw, besetzt mit einer fünfköpfigen Familie aus Belgien, war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich im Bereich der Böschung, prallte gegen einen Abwasserschacht und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 25-jährige Lenker und seine 17-jährige Beifahrerin wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie waren, als die Rettungskräfte wenig später am Unfallsort eintrafen, nicht ansprechbar. Die weiteren Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren, waren noch im Fahrzeug. Alle Beteiligten wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonnatg mit.

Es war dies nicht der einzige schwere Unfall an diesem Wochenende im Innviertel: In der Nacht auf Sonntag wurden im Gemeindegebiet von Pischelsdorf am Engelbach drei junge Menschen verletzt, nachdem eine Innviertlerin mit ihrem Pkw ungebremst gegen einen Baum geprallt war.