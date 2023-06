Zwei Innviertlerinnen bei Verkehrsunfall in Lambrechten verletzt

Der Rettungshubschrauber stand am Freitag gegen 10:30 Uhr im Bezirk Ried im Einsatz: An der Kreuzung der Andorfer Landesstraße mit dem Güterweg Kromberg waren insgesamt drei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Schärding dürfte bei der Fahrt auf dem Güterweg den Wagen einer 29-Jährigen aus dem Bezirk Ried, die auf der L513 Richtung Andorf fuhr, übersehen haben. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass einer der Pkws auf das Auto eines 46-Jährigen aus dem Bezirk Ried geschleudert wurde. Der zweite Wagen kam in einer Wiese zum Stillstand.

Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber "Europa 3" in das Krankenhaus Ried gebracht werden musste. Auch die 21-Jährige zog sich Verletzungen zu, sie wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Lambrechten und Utzenaich an.

Zur Unfallaufnahme wurde die Polizeidrohne angefordert, welche sowieso dieses Wochenende bei einer Großveranstaltung unweit des Einsatzortes im Einsatz ist. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet und der betroffene Straßenabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben.

