Zwei Innviertler verübten brutalen Raubüberfall im bayerischen Altötting

Der 20-jährige Räuber sitzt in der Justizanstalt Ried in Haft.

Mit dem Wertkartentelefon einer gemeinsamen Freundin riefen zwei Männer aus dem Bezirk Braunau in der Nacht auf den 29. Jänner 2022 eine Taxizentrale in der grenznahen 13.000-Einwohner-Stadt Altötting. Eine Taxifahrt plante das Duo – 20 und 28 Jahre alt – aber nicht. Die Männer bestellten das Taxi auf einen Parkplatz. Mit einer FFP-Maske, einer Kapuze über dem Kopf und jeweils einem Messer in der Hand näherten sich die Täter dem Taxifahrer. Der 28-Jährige öffnete die Fahrertür und