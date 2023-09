Zwei Innviertler bei der Berufs-EM

SANKT PANTALEON, SANKT GEORGEN/O., DANZIG. Seit gestern, Mittwoch, sind die Braunauer HTL-Absolventen Lukas Dragoste aus St. Georgen bei Obernberg und Christian Eberherr aus Sankt Pantaleon bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Danzig (Polen) am Start. Die beiden Innviertler wollen im Skill "Entrepreneurship" Gold nach Oberösterreich holen.

Das Duo vertritt Österreich in der noch jungen Bewerbssparte, in der es darum geht, ein Unternehmen zu gründen und zu führen – mit allem, was dazugehört: Entwicklung einer Geschäftsidee, Definition einer Zielgruppe, Gestaltung einer Aufbau- und Ablauforganisation, Planung von Marketing, Finanzierung und Internationalisierung. "Es kommt ganz stark auf Problemlösungskompetenz an, die vor allem durch unvorhersehbare Ereignisse im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang simuliert wird", sagt Eberherr.

Die Basis dazu hätten die beiden an der HTL Braunau erlernt – sowohl im Bereich Elektronik und Programmieren als auch in den anderen notwendigen Bereichen, wie die beiden erklären, die sich ganz klar ein Ziel gesetzt haben: "Eine Medaille!"

Der St. Georgener Lukas Dragoste hat bereits Wettbewerbserfahrungen gesammelt. So habe er etwa mit seiner Diplomarbeit den "Digi-Bonus" bei Jugend Innovativ gewonnen, wie der EM-Starter stolz erzählt. Der Bewerb läuft bis 9. September.

