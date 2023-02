Zwei Finger abgetrennt: Pensionistin (74) geriet mit Hand in Kreissäge

Die Pensionistin war am Vormittag in der Nähe ihres Wohnhauses in Pischelsdorf am Engelbach mit Holzarbeiten beschäftigt. Beim Zuschneiden von Paletten geriet sie mit der linken Hand in die Kreissäge und trennte sich Teile von zwei Fingern ab.

Nach der Erstversorgung musste die Verletzte mit dem Hubschrauber "Christophorus 14" in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden.

