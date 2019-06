Zwei Fahrräder und Moped gestohlen - Zeugenaufruf

Entweder in der Nacht oder am Samstagvormittag schlugen der oder die Täter in der Braunauer Professor-Weinberger-Straße zu. Alle drei Fahrzeuge waren versperrt und wurden laut Polizei abtransportiert.

Der Gesamtwert beträgt einige Tausend Euro. Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Polizei Braunau unter der Telefonnummer 0 59133 4200 zu melden.

