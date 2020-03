Bei der Premiere der "Notarztprüfung neu" in Wien mit elf Kandidaten traten zwei Mediziner des Krankenhauses Braunau an – mit Erfolg. Bisher war die Teilnahme am Notarztdienst nach dem Turnus und einem Kursbesuch sowie Praktika im Notarztdienst ohne zusätzliche Prüfung möglich. Heutzutage beginnen viele junge Kollegen direkt mit der Facharztausbildung, durften aufgrund der bisherigen gesetzlichen Vorgaben aber erst nach sechs Jahren ärztlicher Tätigkeit Notarzt fahren.