Zwei alkoholisierte Autolenker stießen in Kreisverkehr zusammen

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Braunau lenkte sein Auto gegen 22:20 Uhr von einer Tankstelle im Ortsteil Haiden Richtung eines Kreisverkehrs, den er bei der Ausfahrt Richtung Freibad verlassen wollte. Zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Rumäne mit seinem Wagen in die entgegengesetzt vorgeschriebene Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Daher kam es im Kreisverkehr zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Der Rumäne gab an, dass er nicht gewusst habe, dass er in die falsche Richtung in den Kreisverkehr eingefahren sei. Ein bei dem 26-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,94 Promille Alkohol im Blut. Beim Rumänen war das Ergebnis mit 1,54 Promille sogar noch deutlich höher. Beiden Lenkern wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.