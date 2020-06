Zwei 15-Jährige bei Mopedunfällen in Wildenau verletzt

Bei den Unfallopfern handelt es sich um zwei 15-jährige Innviertler, die unabhängig voneinander und im Abstand von nicht einmal eineinhalb Stunden im Gemeindegebiet von Wildenau verunfallten. In beiden Fällen waren Pkws beteiligt.

Der erste Unfall passierte gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung der Mettmachbach Gemeindestraße und der Badeseestraße. Ein Pkw-Lenker dürfte übersehen haben, dass der 15-jährige Mopedfahrer vor ihm nach links abbiegen wollte und setzte zu einem Überholmanöver an. Der Jugendliche wurde vom Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, bevor er auf dem Asphalt liegen blieb. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins das Krankenhaus nach Ried im Innkreis.

Nur rund 75 Minuten später zog sich ein ebenfalls 15-jähriges Mädchen unweit der ersten Unfallstelle schwere Verletzungen zu. Als sie die Kreuzung eines Güterwegs mit der Wildenauer Landesstraße überqueren wollte, wurde ihr Moped von einem von links kommenden Pkw erfasst. Die Jugendliche aus dem Bezirk Braunau wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Die Rettung brachte die Schwerverletzte in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis. Beide an den Unfall beteiligten Autofahrer blieben unverletzt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

